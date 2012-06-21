Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 241, «Про утворення військового навчального підрозділу Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)», опублікованій в газеті «Урядовий кур’єр».
З метою організації та проведення військової підготовки громадян України до захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, для належного виконання військового обов’язку в умовах мобілізаційного розгортання військ, воєнної загрози, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності урядом прийняв рішення про утворення кафедри військової підготовки Університету митної справи та фінансів у місті Дніпро.
Урядове рішення дозволить організувати проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу зв’язківців та фахівців із захисту інформації та кібернетичної безпеки, покращить військово-патріотичне виховання молоді та пропаганду служби у Збройних Силах України.