Міжвідомча комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення вважає за потрібне запровадити сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону у підсистемі збирання переписних даних під час інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі після онлайн-засідання цієї Міжвідомчої комісії.

“Потрібно запровадити сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера телефону (мобільного) у підсистемі збирання переписних даних під час інтернет-раунду Всеукраїнського перепису населення (отримання відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Всеукраїнського перепису населення через інтернет)”, - зазначив Немчінов.

За його словами, члени комісії також вважають за потрібне актуалізувати цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб Всеукраїнського перепису населення. Вони — за модернізацію комплексу автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків та переписного районування Всеукраїнського перепису населення.

Під час заходу були презентовані матеріали пробного перепису населення, що відбувся у 2019 році в частині Оболонського району міста Києва, а також Бородянського району Київської області, Пісківської ОТГ (смт Пісківка, с. Раска та с. Мигалки). Загальна кількість респондентів склала 32 000 осіб.

Нагадаємо, що міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов неодноразово наголошував на тому, що традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

У січні 2020 року тодішній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.