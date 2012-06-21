У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що заступник глави відомства Віктор Ляшко, якого вчора уряд призначив керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, провів сьогодні перше засідання штабу. Він доручив до 16.00 сьогодні всім головам обласних державних адміністрацій створити аналогічні штаби в області, які працюватимуть з центральним штабом, організувати їхню роботу та призначити керівників.
У МОЗ вкотре закликали вчасно повідомляти сімейних лікарів про ознаки респіраторних хвороб, говорити про можливе контактування з особами, які повернулися з країн, де вирує коронавірус, адже вчасне звернення до лікарів та лікування збережуть здоров’я наших громадян.
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«Урядового кур’єра»