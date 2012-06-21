Аеротаксі китайської компанії EHang стало першим пасажирським автономним літальним апаратом, яким влада Японії дала дозвіл на навчальні польоти в небі країни.

Як повідомляє EHang, літальний апарат розроблявться з 2018 року. Його крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину, максимальна – 160 кілометрів на годину. Дальність польоту – 16 кілометрів, довжина і ширина – 5,6 метрів. Аеротаксі розраховане на перевезення двох пасажирів або вантажу масою до 260 кілограмів. З минулого року аеротаксі возить екскурсії в міському окрузі Чжаоцін.

EHang 216 став першим пасажирським автономним літальним апаратом, який отримав дозвіл від Міністерства транспорту Японії на навчальні польоти у відкритому повітряному просторі. Деталі випробувань не розкриваються, але відомо, що воно визнане успішним.

У 2018 році в країні була створена рада щодо літаючого дорожньому транспорту. Вважається, що літаючі автомобілі допоможуть істотно скоротити пробки в японських містах. На першому етапі їх планують використовувати тільки під час стихійних лих і при пошкодженні доріг для переміщення між населеними пунктами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»