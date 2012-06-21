Міжнародна група палеонтологів виявила новий рід і вид гадрозаврів або качкодзьобих динозаврів на одному з південних островів Японії.

Гадрозаври були досить поширені в кінці крейдяного періоду. Досі дослідники знаходили безліч решток цих тварин, але зразок, знайдений на японському острові в 2004 році, виявився представником зовсім нового виду і роду.

Гадрозаври, відомі своїми широкими, приплющеними мордами, вони найбільш часто зустрічаються з усіх динозаврів. Ці травоїдні динозаври жили в кінці крейдяного періоду понад 65 мільйонів років тому, і їх скам'янілі рештки були знайдені в Північній Америці, Європі, Африці та Азії.

Челюсті гадрозаврів були ідеально пристосовані до прожовування їжі і мали сотні близько розташованих зубів. У міру того як їх зуби зношувалися і випадали, нові дуже швидко відростали на їх місці. За словами дослідників, які виявили новий вид цих вимерлих тварин, ефективна здатність гадрозаврів жувати рослинність є одним з факторів, що призвів до їх різноманітності, великої кількості і широкого поширення.

У своєму дослідженні автори аналізували скам'янілості, знайдені в цементному кар'єрі на японському острові Авадзі. Їх в 2004 році вперше виявив місцевий житель, який «полював» за копалинами як хобі. Він знайшов рештки тварини в шарі відкладень віком від 71 до 72 мільйонів років. Збережена нижня щелепа, зуби, шийні хребці, плечова кістка і хвостовій хребець були передані Японському музею природи і людської діяльності в префектурі Хего, де вони зберігалися до тих пір, поки за них не взялися палеонтологи.

Проаналізувавши знахідки, дослідники з'ясували, що рештки належать гадрозавру, однак структура його зубів відрізняється від тієї, які вчені звикли бачити у цих тварин. Новий вид отримав назву Yamatosaurus izanagii (назва роду походить від стародавнього імені Японії, а види – від імені божества, який згідно з легендами створив японські острови). У нього, на відміну від родичів, є тільки один вид функціональних зубів, розташованих в різних частинах щелепи. Крім того, на жувальних поверхнях його зубів немає розгалужених гребенів. Це дозволяє припустити, що жувальний апарат динозавра еволюціонував, щоб мати можливість вживати більше різної рослинної їжі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

