2600-річна стела, що містить 15 рядків ієрогліфічного письма, була виявлена фермером на полі недалеко від міста Ісмаїлія (приблизно в 100 км на північний схід від Каїра) в Єгипті. Виявлена плита збереглася дуже добре і не має ніяких тріщин. Стела має довжину 2,3 метра, ширину метр і товщину майже 0,5 метра.

Під час оранки фермер несподівано знайшов древню плиту з пісковика. Про своє відкриття він повідомив в Управління стародавностей і далі фахівці зробили все необхідне.

Повідомляється, що на вершині плити є вирізаний крилатий сонячний диск, який часто асоціювався з богом сонця Ра, з картушем фараона Апрієса і 15 рядками ієрогліфічного письма під ним. Апрієс, також відомий як Вахібре Хаібре, він правив під час 26-ї династії Єгипту (з 688 р до н.е. до 525 р до н.е.), коли Єгипет був незалежним. Давньогрецький історик Геродот (жив близько 484-425 рр. до н.е.) стверджував, що Апрієс вів війну проти фінікійців, в результаті якої загинуло багато єгипетських солдатів, і яка спровокувала громадянську війну в Єгипті, що призвела до загибелі самого Апрієса.

Наразі фахівці ради старожитностей проводять роботу з перекладу стели. Передбачається, що вона була пов'язана з військовою кампанією Апрієса і є однією з тих прикордонних стел, які Апрієс споруджував під час своїх військових походів на схід. Тому вона, можливо, зможе розповісти про події тих далеких років. Також є ймовірність, що ця знахідка може привести вчених і до інших відкриттів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»