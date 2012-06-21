В Єгипті фермер при проведенні земляних робіт випадково виявив 2600-річну кам'яну стелу з ієрогліфічним текстом, що розповідає про війну фараона Апрія біблійних часів.

Про відкриття з посиланням на Міністерство у справах старожитностей Єгипту повідомляє Live Science. Стелу виявив фермер, який проживає неподалік від міста Ісмаїлії в Єгипті. Знахідку він зробив під час польових робіт.

Давня плита з пісковика була знайдена приблизно в 100 кілометрах на північний схід від Каїра. Про знахідку фермер негайно повідомив у туристичну поліцію. Потім її вивчили експерти.

Повідомляється, що довжина стели становить 230 см, ширина – 103 см, а товщина – 45 см. На думку археологів, її вік може досягати майже 2600 років. Артефакт був датований за зображенням – на вершині стели вирізаний крилатий сонячний диск, який у Стародавньому Єгипті асоціювався з богом сонця Ра, з картушем фараона Апрія.

З історичних джерел, зокрема з Біблії, відомо, що фараон Апрій був четвертим правителем XXVI династії. Він правив приблизно з 589 по 570 роки до нашої ери. У той час Єгипет ще був незалежним, а його столиця розташовувалася в місті Саїсі на півночі країни.

За словами генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафи Вазірі, під зображенням сонячного диска на стелі викарбувано текст, що складається з 15-ти рядків ієрогліфічного письма.

Цей текст ще належить розшифрувати, однак, на думку Вазирі, подібні стели, як правило, встановлювалися на честь військових кампаній фараонів. У біблійній Книзі Єремії розповідається про те, що Апрій конфліктував з царями Леванту – великої стародавньої території Близького Сходу.

Наприклад, описаний його військовий похід в Єрусалим, який єгипетський фараон хотів захистити від війська Навуходоносора II, глави могутньої Вавилонської імперії. Однак його кампанія не увінчалася успіхом, вавилоняни взяли Єрусалим і зруйнували більшу частину міста, включаючи легендарний біблійний Перший Храм.

А давньогрецький історик Геродот (484-425 роки до нашої ери) в своїх працях розповідав про програну Апрієм війну проти фінікійців. Він писав, що в результаті цього конфлікту загинуло так багато єгипетських солдатів, що в самому Єгипті спалахнула громадянська війна. Вона призвела до того, що Апрій був убитий, а на престол зійшов фараон на ім'я Амасіс.

Експерти сподіваються, що розшифровка тексту на стелі дозволить пролити нове світло на ті далекі події, адже це може підтвердити або спростувати як біблійні тексти, так і записи Геродота.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»