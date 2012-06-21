Ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents, доправлено до України. Препарат із цієї партії використають для щеплення людей з 1—3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуть мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з тієї самої партії.

Україна отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом. Отримано 707 850 доз Comirnaty/Pfizer за кошти донорів у межах глобальної ініціативи COVAX. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня. Крім Comirnaty/Pfizer, отримано 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac. У країні, запевняють у МОЗ, достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти COVID-19 усіх пріоритетних груп згідно з дорожньою картою вакцинації.