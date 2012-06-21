Цими вихідними в 14 центрах масової вакцинації у містах України щеплено 15 025 людей. З них 6457 — у суботу та 8568 — у неділю. Щеплення здійснювали вакциною CoronaVac, яку виробила компанія Sinovac. Процес здійснювали 79 мобільних бригад.

Працювали три центри вакцинації в Одесі й по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді й Горішніх Плавнях. Найбільше ін’єкцій зроблено в Києві на базі Міжнародного виставкового центру — 5048, у Львові на «Арені Львів» — 2447 й у трьох центрах в Одесі — 1329. Відкрито ще три пілотні центри в Києві, Одесі, Львові. За два дні там прищепили 4849 людей.

Відкриття таких центрів — ініціатива місцевої влади у відповідь на запит громадян вакцинуватися. Міністерство охорони здоров’я закликає владу інших міст наслідувати приклад і сприятиме створенню нових центрів. В Україні достатньо вакцини для центрів. Поки що вони працюють у вихідні й щеплюють записаних у лист очікування вакцинації в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ.