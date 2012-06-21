Ветеран АТО, блогер, письменник і мандрівник Валерій Ананьєв 30 березня презентує свою книжку українською мовою «Сліди на дорозі» у Ванкувері. До цього були Торонто (22 березня), Монреаль (24 березня), Вінніпег (27 березня), Едмонтон (28 березня). Допомогу в організації туру надало зокрема Українсько-канадське об’єднання Kohorta, повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку спільноти у Фейсбуці.
Валерій Ананьєв, колишній десантник 25-ї бригади, був в АТО близько трьох років. Пройшов Краматорськ, Шахтарськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Жданівку й інші гарячі точки. У «Слідах на дорозі» міститься понад 100 QR-кодів, які дають змогу читачеві подивитись оригінальні фото- і відеоматеріали, зняті на фронті у 2014 році, й поринути в описані події.
Нині книжка Валерія Ананьєва про війну на українському сході має рекордний продаж в Україні: на середину березня реалізовано 12 тисяч примірників. Автор анонсував переклади болгарською, польською, англійською, російською мовами. Робитимуть їх закордонні видавництва.