Нещодавно почала діяти «гаряча лінія» з питань протидії булінгу. Батьків просять повідомляти про цькування дітей у школі. На жаль, раніше про цю проблему мало говорили, та питання булінгу варто обговорювати, адже з цього починається безпека дитини в школі.
Як виявити, чи є ваша дитина жертвою цькувань у школі, і що робити? Відповіді на ці запитання можна отримати безкоштовно за номером 116 000 («гаряча лінія» з питань протидії булінгу працює для батьків).
ДОВІДКА «УК»
Булінг – цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників. Така поведінка має на меті самоутвердитися за рахунок когось, підпорядкувати особистість своїм інтересам або заслужити загальний авторитет.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»