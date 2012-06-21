Українські дипломати та громадські активісти запрошують на концерт із вшанування пам'яті всесвітньо відомого оперного співака, соліста Паризької національної опери, Героя України Василя Сліпака.

Про це повідомляє Культурно-інформаційний центр (КІЦ) при Посольстві України у Франції, передає Укрінформ.

Концерт пам'яті до 5-х роковин загибелі видатного українця відбудеться о 19.00 1 липня у приміщенні КІЦ у Парижі.

Організаторами заходу виступили українські дипломати та представники громадської організації «Перетинаючи Європу» (A travers l’Europe), почесним головою якої – посмертно – залишається Василь Сліпак.

У концерті класичної музики візьмуть учать митці та виконавці, які знали Василя за життя, працювали та товаришували з ним.

29 червня минає п’ять років від часу загибелі від кулі ворожого снайпера Василя Сліпака (20 грудня 1974 – 29 червня 2016) – оперного співака, соліста Паризької національної опери, волонтера, учасника бойових дій на сході України, Героя України, кавалера ордена «За мужність» І ступеня.