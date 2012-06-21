Суддя Ватикану зобов’язав десятьох духовних осіб постати перед судом за ймовірні фінансові злочини, зокрема розкрадання, відмивання коштів, шахрайство, вимагання та зловживання службовим становищем. Обурливим фактом стало те, що серед обвинувачених в корупції осіб виявився 73-річний кардинал Анджело Беччіу, а також колишні голови відділу фінансової розвідки Ватикану і два італійські брокери, які брали участь в купівлі для Ватикану будівлі в престижному районі Лондона.

Анджело Беччіу, якого Папа Франциск звільнив торік і який протягом усього розслідування наполягав на своїй непричетності до зловживань, став найвисокопоставленішою посадовою особою церкви у Ватикані, якій було висунуто звинувачення в імовірних фінансових злочинах. Кардинал Беччіу впродовж тривалого часу був близьким помічником Папи Римського Франциска й раніше обіймав посаду в Державному секретаріаті Ватикану, який управляє пожертвами Церкви.

Згідно з церковним законом, Папа має особисто схвалювати рішення судді провести розслідування і висунути звинувачення Анджело Беччіу. І хоч згадані злочини має бути доведено в суді, проте сам факт, що Папа чітко висловився за санкціонування обвинувального вироку і початок судового процесу над кардиналом, вказує на його готовність вжити безпрецедентних заходів для очищення репутації церкви. Такі процеси мають прямі репутаційні ризики для Папи Римського та католицької церкви, оскільки судовий процес дає змогу громадськості зазирнути за лаштунки управління фінансами Святого Престолу.

Окрім кардинала Беччіу, звинувачення висунуто також італійським брокерам Джанлуїджі Торці і Раффаеле Мінчоне. Їх підозрюють у розтраті, шахрайстві й відмиванні грошей. Брокеру Торці, щодо якого у квітні цього року італійські судді видали ордер на арешт, також висунуто звинувачення у вимаганні. Обидва брокери категорично заперечують порушення закону.