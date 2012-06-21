Канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом США Джо Байденом у рамках саміту G7 обговорила ситуацію довкола газопроводу Nord Stream 2.

Про це Меркель розповіла на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Ми коротко обговорили тему «Північного потоку 2». Ви знаєте, що ведуться переговори німецьких експертів з американським урядом. Вважаємо, що ми знаходимо добрий шлях… Важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу», – заявила канцлер.

За її словами, атмосфера перемовин сприяє співробітництву.

Меркель додала, що у ході бесіди з американським лідером обговорювалася його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також саміт НАТО та ситуація в Афганістані.

Це перша зустріч Меркель з Байденом після обрання його президентом Сполучених Штатів Америки. Канцлер ФРН збирається з візитом до США 15 липня – як очікується, тема Nord Stream 2 стане однією з основних під час переговорів у Вашингтоні.