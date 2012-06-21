Позаземні форми життя можуть процвітати зовсім недалеко від Землі за астрономічними мірками – на космічному тілі, до якого людство здатне дотягнутися вже в найближчому майбутньому. Йдеться про одного з численних супутників Юпітера – Європу. Вона трохи менше за наш Місяць – діаметр супутника майже 3 тисячі кілометрів.

Розігрів зсередини

Як повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA, група чеських вчених з Карлова університету провела дослідження і підтвердила можливість існування життя на цьому супутнику газового гіганта. Справа в тому, що Європа буквально розігрівається зсередини. Гравітація Юпітера змушує ядро небесного тіла стискатися і розширяться. Тепло, що утворюється, на думку вчених, розігріває водний океан, що покриває все небесне тіло. Причому тепла стільки, що в перспективі воно здатне розтопити тонку крижану кірку, яка ніби ковдра вкутує Європу.

Пошук життя

Дослідники не виключають, що на дні океану Європи є вулкани, подібні до тих, що можна спостерігати на Землі. Особливо це ймовірно біля полюсів супутника Юпітера. Виверження могли б служити умовою утворення життя. Гідротермальні джерела і на Землі поставляють життєво необхідні речовини і тепло для деяких унікальних організмів.

«Наші дослідження дають додаткові докази того, що прихований океан Європи може мати відповідні умови для появи життя, – каже керівник дослідження Марія Бехункова (Marie Běhounková). – Європа – одне з рідкісних тіл у планетарній системі, яка могла підтримувати вулканічну активність мільярди років, і можливо, єдине таке тіло крім Землі, що має величезні запаси води, а також тривале джерело енергії».

Апарат розкриє секрети

Допоможе підтвердити або спростувати ці гіпотези космічний апарат NASA, відправка якого планується до Юпітера в 2023 році. Міжпланетна станція Europa Clipper складатиметься з орбітального апарату і спускового модуля. Передбачається, що останній досягне своєї мети до 2030 року і вперше передасть на Землю інформацію з поверхні загадкового небесного тіла.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»