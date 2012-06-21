Вчені NASA визнали можливість існування життя на Титані

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

На найбільшому супутнику Сатурна, Титані, може існувати органічне життя. Про це сказано в офіційних документах NASA, які були опубліковані на сайті американського космічного агенства.

На те, що на Титані може існувати життя, вказало з'єднання під назвою вінілаціанід, виявлене тут. Йдеться про органічну речовину, яка, як вважають дослідники NASA, може забезпечувати виживання на супутнику з метановими озерами. Виявлення вінілаціаніда в атмосфері Титана відбулося завдяки зонду «Кассіні», який надіслав відповідні дані на Землю ще кілька років тому. Палеонтологи відзначили, що на обробку та перевірку даних потрібно значний час.

Вінілаціанід – своєрідний аналог фосфоліпідів, які відповідають за формування частково проникних клітинних мембран у земному житті. Без фосфоліпідів земне життя була б неможливим у звичному нам вигляді.

«Тепер ми знаємо, що завдяки вінілаціаніду у метанових озерах Титана можуть бути як мінімум найпростіші одноклітинні організми. Теоретично, на Титані може існувати і більш складна органічна форма життя. Але, звичайно, зараз рано робити якісь висновки – спершу нам треба буде відправити спусковий апарат на поверхню супутника Сатурна», – кажуть дослідники.