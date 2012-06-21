Гігантська аномалія вразила іоносферу Землі, повідомили співробітники Массачусетського технологічного інституту. Велика діра розтягнулася по півкулях від 55 градусів S до 45 градусів N. Ця аномалія стала результатом раптового потепління стратосфери, яке викликане атмосферними гравітаційними хвилями в тропосфері, що приводять до стрімкого підвищення температури стратосфери в полярних і приполярних областях Землі в холодний період року. Це призводить до руйнування циркуляції теплих і холодних повітряних мас - циркумполярної вихору.
Відкриття вчених з США внесло значний вклад у вивчення і прогнозування космічної погоди, що дозволить чітко прогнозувати час і тривалість магнітних бурь і поширення радіохвиль.
Раніше вчені передбачили, що Земля неминуче перетвориться в «смертоносну теплицю» навіть за умови припинення викидів парникових газів в атмосферу. Середня температура на планеті може збільшитися на 4-5 градусів, а перші міста і острови почнуть тонути вже через 80 років. Це підтверджує той факт, що нинішнє літо визнано найспекотнішим за минулі 123 роки спостережень. Аномально висока і суха погода охопила багато країн ЄС, а деякі штати США охоплені численними руйнівними пожежами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»