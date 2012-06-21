Вчені Бостонського університету і Медичної школи Гарварду визначили одну з найважливіших завдань глибокої фази сну. З’ясувалося, шо вона існує для видалення зайвих клітин. Подробиці опублікував журнал Science.
Група вчених розвинула думку, висловлену ще Аристотелем, і підвела під неї доказову базу. Філософ давнини стверджував, що сон потрібен для відпочинку органів почуттів, які втомлюються від стимулів середовища. Він також вважав нічний відпочинок методом росту і відновлення поживних речовин.
Дослідники експериментально встановили, що під час глибокого сну у людей і вищих тварин значно зменшується потреба в глюкозі, але при цьому концентрація цієї речовини в крові не падає. Під час безсоння запаси глікогену виснажуються, під час тривалого відпочинку поповнюються.
Американські вчені пов'язали циркуляцію спинномозкової рідини з мозковою електричною активністю в період глибокого сну. Для цього довелося зняти чимало електроенцефалограм, а також багаторазово робити магнітно-резонансну томографію.
З'ясувалося, що під час глибокого сну активність нейронів хвилеподібні і синхронізовані з пульсацією крові.
Під час тривалого нічного відпочинку спинномозкова рідина змішується з тканинною, що дозволяє буквально забрати від клітин мозку відходи.
Цей процес був названий видаленням метаболічного баласту, наприклад, амілоїдних білків, які стають причиною появи в нейронах нерозчинних «бляшок». Хороший глибокий сон здатний знизити ризик розвитку старечої деменції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»