Фахівці Музею природної історії в Лондоні підбили підсумки роботи, присвяченій біорізноманіттю Колумбії і, в першу чергу, її метеликам. Повного каталогу метеликів Колумбії досі не було: причиною є і складний рельєф, і обстановка усередині країни, та інші фактори. Каталог місцевих птахів ведеться з 1995 року, а інформація про метеликів хоч і збиралася, але була розрізненою.

Для дослідження наукова група не тільки вирушила в колумбійські гори, ліси і поля, а й проаналізувала понад 350 000 фотографій і ще сотні публікацій, зроблених з кінця XVIII століття. Провідний автор дослідження, доктор Бланка Уертас з лондонського музею, розповіла про експедицію, яка проводилася в парку Чірібікете – величезному природному масиві, вкритому густими лісами і скелями.

Команда розбила табір на відносно великій висоті і встановила світлові пастки для залучення нічних видів (молі), і суміш цукру, гнилих бананів і гною в якості приманки для денних метелеків. Тільки за кілька днів роботи в Чірібікете було виявлено 86 видів лускокрилих, в тому числі 21 вид метеликів і безліч невідомих видів молі. А в цілому вчені внесли до каталогу 3642 види і 2085 підвидів метеликів: це світовий рекорд з біорізноманіття. Крім того, це 20% від загальної кількості усіх відомих науці метеликів.

Комах зареєстрували в документі «Checklist of Colombian Butterflies». Уертас та її колеги сподіваються, що ця інформація приверне широку увагу, а захист метеликів, у свою чергу, також допоможе захистити ліси Колумбії. За даними Національного департаменту планування, з 2000 по 2019 рік країна втратила майже 2,8 мільйона гектарів лісу, що еквівалентно площі Бельгії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»