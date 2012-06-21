Польські дослідники вивчатимуть місце загибелі пароплава «Карлсруе». На ньому, як вважають експерти, могли перевозити легендарну Бурштинову кімнату, повідомляє Daily Mail.

Передбачається, що водолази з товариства Baltictech обстежуватимуть дно біля берегів польського Гданська в кінці травня. Вони вивчатимуть дно 10 днів. За цей час дайвери хочуть оглянути нутрощі корабля «Карлсруе», де в останні роки війни могла перебувати Бурштинова кімната. Цей пароплав затонув 13 квітня 1945 року.

Упевнений в доцільності пошуків Томаш Стахура, останні кілька років вивчає місце загибелі морського судна. З попередніх досліджень випливає, що вантажний пароплав перевозив кілька ящиків з озброєнням. Серед рідкісних експонатів, знайдених на дні, були картини. Дослідники вважають, що на кораблі могли бути й інші цінності.

Дайвери хочуть знайти якомога більше артефактів і задокументувати їх. У тій ситуації, якщо вийде виявити більш важливі знахідки, влада Польщі готова організувати додаткові експедиції для підйому старовинних речей на поверхню.

Останній раз Бурштинову кімнату, яку вивезли німці у вересні 1941 року з Катерининського палацу, бачили в Калінінграді (на той час Кенігсберзі).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»