Самоізоляція – найефективніший спосіб стримати поширення коронавірусу. Це довели у своєму новому дослідженні вчені з Університету Західної Австралії.
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Для оцінки заходів використовувалося комп'ютерне моделювання: вчені проаналізували, що найкраще знижує пік захворюваності і навантаження на систему охорони здоров'я. Вони використовували дані з провінції Хубей в Китаї і адаптували їх до моделі міста Ньюкасл в Австралії з населенням трохи більше 270 тисяч чоловік. Двома найкращими варіантами, як показав експеримент, стали дистанційна робота або навчання і скорочення на 70 відсотків усіх соціальних контактів за їх межами.
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Провідний автор дослідження професор Джордж Мілн пояснив, що якщо закриття навчальних закладів або дистанційна робота будуть обрані в якості головного заходу карантину, то саме по собі це не так ефективно. У поєднанні зі скороченням контактів за межами роботи і навчання хоча б на 30 відсотків цей захід буде працювати помітно краще.
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Вчені імітували передачу вірусу у моделі міського співтовариства і порівняли різні стратегії соціального дистанціювання. Виходячи з різних сценаріїв вони оцінили зростання захворюваності, величину епідемічного піку і тривалість спалаху вірусу. Мали значення не тільки ступінь соціальної ізоляції, а й її тривалість. Автори експерименту сподіваються також змоделювати можливі варіанти зниження карантинних заходів після того, як епідемічний пік буде пройдено, повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на іноземні ЗМІ.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", французькі вчені розповіли про високу ефективність препарату від коронавірусної інфекції, заснованого на засобі для терапії від малярії і антибіотику азитроміцині.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»