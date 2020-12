Вчені давно прийшли до спільної думки, що на імунну систему людини впливає те, чим вона харчується. Доведено, що щоденне вживання продуктів, багатих вітамінами і мінералами, покращує самопочуття і перешкоджає розвитку багатьох хвороб. Однак деяка їжа може приносити не тільки користь, але й шкоду.

Йдеться про популярні і улюблені продукти і напої, які більшість людей включають у свій щоденний раціон, не знаючи, яка небезпека може за цим чатувати, попереджає портал Eat This, Not That! Одним з найбільш шкідливих напоїв для імунної системи фахівці назвали содову, так як вона містить багато цукру і не має жодної поживної цінності. Далі у списку розмістилася смажена їжа, так як жир може пригнічувати імунітет і негативно впливати на кишківник.

Також не рекомендується вживати алкоголь, а в крайньому випадку дотримуватися норми споживання – не більше одного напою в день для жінок і двох напоїв в день для чоловіків. Негативно впливають на імунітет цукерки і шоколад. Згідно з дослідженнями, оброблений цукор, що містяться в цих солодощах, збільшує запальні маркери в організмі.

Крім того, слід відмовитися від енергетичних напоїв, так як вони містять ще більше цукру, ніж газована вода, а також порушують здоровий сон. У список шкідливих продуктів потрапило і морозиво: цей улюблений багатьма десерт має багато жирів і цукру, що викликають запалення. Крім цього, експерти радять рідше вживати фаст-фуд і картопляні чіпси, тому що продукти висококалорійні, мають досить шкідливих жирів, натрію, солі і цукру, а поживних речовин у них майже немає.

Раніше фахівці розповіли, які незвичайні продукти позитивно впливають на імунну систему. Кожен з них можна легко знайти в магазинах і вживати в їжу щодня. Вони відмінно знімають запалення в організмі, багаті вітаміном C, на поживні речовини і антиоксиданти.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»