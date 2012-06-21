Вчені виявили, що включення в раціон великої кількості овочів і фруктів може знизити рівень стресу у дорослих людей різного віку.

Коротко про наукову роботу йдеться на сайті Naked Science. Дослідники вивчили дані 8689 осіб у віці 25-91 роки. Аналіз показав, що люди, які їли не менше 470 грамів фруктів і овочів в день, мали знижений на 10% рівень стресу, ніж ті, хто їв менше 230 грамів цих продуктів на добу.

Варто відзначити, що вчені не знають, чому споживання овочів і фруктів знижує стрес. Є припущення, що це пов'язано з вмістом у продуктах вітамінів, флавонідів і каротиноїдів. Ці речовини можуть прибирати запалення і окислювальний стрес, а значить покращувати загальний стан.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»