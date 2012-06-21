Річні кільця стародавніх дерев допомогли археологам уточнити, коли вибухнув супервулкан на острові Санторін. Вибух викликав цунамі, що затопила сусідній Крит, в результаті чого загинула крито-мінойська цивілізація, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на журнал Science Advances.
Єгипетські хроніки вказують, що цей катаклізм стався в XVI столітті до н. е. З іншого боку, сліди вулканічного попелу в льодах Гренландії, а також радіовуглецевий вік артефактів з самого острова свідчать про те, що Санторін вибухнув набагато раніше - в 1628 році до н. е.
Ця масштабна катастрофа практично знищила цілу цивілізацію У той період історії майже всі міста і племена на Середземному морі були знищені, а ті, що вижили залишилися в «темному столітті». Вулкан поховав цілу епоху.
Вчені також розповіли, що виверження супервулкану Санторін вкрило мінойські міста шаром попелу в 40 метрів. Крім того, виверження викликало найбільше цунамі. Хвиля досягала у висоту близько 300 метрів.
Шарлотта Пірсон з університету Арізони в Темпі застосувала в своєму дослідженні радіовуглецевий аналіз і підрахунок кількості річних кілець всередині стовбурів дерев.
У результаті їй вдалося встановити, що вік артефактів з острова Санторін переоцінювався. Насправді вони були поховані в грунті не в 1628 році, а на 30-40 років пізніше, в 1600-1580 роках до н. е.
Дослідницька група проаналізувала 285 зразків дерев з 1700 до н.е. та 1500 до н.е. Але ви будете здивовані, дізнавшись, що ці дерева не з Криту і навіть не з Середземномор'я.
Двісті зразків обстежили з доісторичних сосен, що росли у Каліфорнії та Неваді протягом зазначеного періоду часу, решта 85 були ірландськими дубами.
Обидва типи дерев є чудовими джерелами для вивчення минулого, тому що вони щорічно формують одне кільце.
«Кожне кільце в дереві – це часова капсула радіоактивного вуглецю у році, в якому формувалося кільце, тому ми з впевністю можемо сказати, що це деревне кільце з 1600 р. до н.е., і ось скільки в ньому знаходиться радіоактивнго вуглецю», – сказала Шарлотта Пірсон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»