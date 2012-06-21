Досі вчені сперечаються, коли ж насправді розпочався процес одомашнення вовків. Дослідники говорять про велику часовому прогалину – від 15 000 до 40 000 років тому.
Пітер Унгар з Університету Арканзасу назвав більш чітку дату. Він порівняв зуби на черепах двох груп псових – вовків і собак, і визначив точну дату одомашнення вовків. Тварини жили понад 28 500 років тому.
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Як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ знос зубів виявився різним. Вовки могли похвалитися хорошою емаллю, у той час як собаки пошкодили її набагато сильніше. Вчені вважають, що це пов'язано з якістю їжі. Ймовірно, друга група харчувалася кістками та іншими продуктами, що залишилися після трапези людини. Тобто цей показник може доводити, що собаки в цьому регіоні вже були друзями людей.
Вчені також зазначили, що вовча дієта набагато різноманітніша, ніж може здатися на перший погляд: вовки полюють не тільки не оленів, лосів або зайців, але й на бобрів, на рибу. А ще сіроманці не гребують фруктами
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Співробітники Національного парку Вояджерс і Університету Міннесоти, які стежили за групою вовків, забезпечили тварин нашийниками з GPS-датчиками. Дорослі вовки відригують напівпереварену їжу вовченят, і ось одного разу дослідники помітили, що дорослий вовк відригнув щось дитинчаті незвичайне, з’ясувалося, що це ягоди лохини. Вовченята і самі жують лохину – це бачили і раніше, проте вважалося, що вони жують її лише зрідка і лише з цікавості. Але якщо дорослі вовки годують вовченят лохиною, то, очевидно, вона відіграє в їх раціоні важливу вітвмінну роль.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»