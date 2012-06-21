Латимерії – одні з найвідоміших живих викопних риб. Вважається, що вони майже не змінилися за останні 400 мільйонів років, хоча не всі з цим згодні: сучасні дослідження говорять про те, що латимерії все таки еволюціонували, тобто змінювалися, і навіть порівняно швидко. Так чи інакше до наших днів дійшли тільки два види латимерій.

Співробітники Французького інституту морського господарства і Національногог центру наукових досліджень Франції у науковій роботі, опублікованій у Current Biology, повідомляють, що латимерії – довгожителі не тільки в еволюційному сенсі, а й у реальному часі, тобто вони за риб'ячими мірками дуже довго живуть. Взагалі тривалість життя латимерій пробували оцінити і раніше, але вона виявлялася на подив маленькою, всього майже 20 років.

З новими технологіями і новими зразками луски вдалося отримати більш достовірні дані. Вік риб оцінюють за особливими кільцями на лусці (яких з кожним прожитим роком стає більше), і раніше деякі з річних смужок-кілець на лусці латимерій просто не помічали. Вчені взяли луску для досліджень і нарахували аж 84 роки. І це, як кажуть автори роботи, не межа – можна з упевненістю говорити, що латимерії живуть майже 100 років. Ікринки мати-латимерія виношує в своєму тілі – такий «внутрішньоутробний» розвиток займає у риб п'ять років; зрілості ж вони досягають у віці 55 років. Серед риб схожі довгожителі зустрічаються у акул. До речі, саме акулам належить рекорд серед риб за тривалістю життя: кілька років тому в Science була опублікована стаття про те, що гренландські акули можуть жити до 500 років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»