Вчені Німеччини і Великобританії провели дослідження як тануть льодовики Гренландії. Дослідники з’ясували, що незабаром вони пройдуть точку неповернення і почнеться руйнування льодовикового щита острова.

Це призведе до глобальної катастрофи через підвищення рівня моря і уповільнення Атлантичної меридіональної циркуляції. Уже зараз танення зменшує висоту крижаного покриву, піддаючи її впливу більш високих температур. На рівні моря температура вища, а тому повітря прогрівається сильніше, що призводить до руйнування щита.

Уже у найближчому майбутньому щит втратить значну частину льоду, в окремих районах Гренландії льодовики близькі до критичного переходу. Відповідні висновки вчені опублікували в провідному американському журналі для публікації наукових статей Proceedings of the National Academy of Sciences. Підсумком стане уповільнення Гольфстріму, нестабільні перепади температур, а також повені.

Нині в усьому світі льодовики тануть в рази швидше, втрачаючи на 31% більше снігу і льоду в рік, ніж 15 років раніше. Причина цьому – зміна клімату, викликана спалюванням викопного палива.

Вчені передбачають, що скорочення льодовиків здатне стати катастрофою для мільйонів людей, які покладаються на них як на джерело води. При цьому, стверджують експерти, швидке танення може призвести до смертельно небезпечних проривів льодовикових озер, наприклад, в Індії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»