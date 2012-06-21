Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Аналіз супутникових фотографій шельфового льодовика Еймері, що на території Східної Антарктиди, показав, що взимку 2019 року з поверхні льодовика зникло озеро, в якому в колишні роки накопичувалася тала вода. Куди поділося озеро йдеться на сайті Geophysical Research Letters.

На знімках сателіту ICESat-2 за 2020 рік озера на льодовику Еймері не виявилося, тому фахівці Інституту морських і антарктичних досліджень Університету Тасманії і Океанографічного інституту Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго вирішили з'ясувати, куди воно поділося. Аналіз знімків показав, що озеро, обсяг якого становив 650-700 мільйонів кубічних метрів, зникло всього за тиждень.

На місці озера залишилося щось на кшталт кратера зі скупченням колотого льоду, який покривав поверхню водойми до його зникнення. У цій западині знову накопичується вода, проте нове озеро значно менше за старе.

Так куди ж поділося озеро? Вчені вирішили, що тала вода, яка накопичилася на поверхні льодовика, зникла в результаті гідророзриву. «Вода розкрила тріщину в льодовику і пішла в океан. Йдеться про процес, який відомий як гідророзрив – це явище часто спостерігається на Антарктичному півострові, де через нього руйнуються невеликі шельфові льодовики», – пояснив гляціолог Роланд Уорнер, який представляє Австралійську антарктичну програму партнерства. Вчений зазначив, що наука вперше має справу з гідророзривом такого масштабу – товщина льодовика Еймері становить майже півтора кілометра.