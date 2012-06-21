Вчені з Інституту молекулярної клітинної біології та генетики імені Макса Планка в Дрездені (Німеччина) з'ясували, як змії в процесі еволюції втратили свої кінцівки. Про це повідомив журнал Nature Communications.
Виявляється, це сталося через деградацію очей. Дослідники заявили, що гени рептилій втратили здатність кодувати білки. Вчені вивчили геноми близько 30 рептилій і виявили набір CRE, мутація якого могла якраз привести до втрати кінцівок у змій.
Ті ссавці, у яких зорова система деградувала, виділяють з геномів певні гени – як правило, пов'язані з утворенням кришталика і фоторецепторних клітин в очах.
Також наголошується, що вчені порівняли геноми змій з різними рептиліями і хребетними. CRE виявився лише одним з регуляторних елементів для одного з декількох генів, які контролюють формування кінцівок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»