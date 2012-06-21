Понад 1000 років тому в Шотландії був заритий багатий скарб, що містив більше сотні артефактів. Скарб було виявлено в 2014 році. Серед скарбу вчені знайшли срібні брошки і браслети, золоті шпильки і кільця, а також хитромудро прикрашену металеву посудину. Детально інформацію про знахідку публікує The Independent.

Скарб виявили в місті Балмагі в Шотландії. Знахідка отримала назву «скарб Галловей». Дослідження скарбів за допомогою рентгена, комп'ютерної томографії, мікроскопії та молекулярного аналізу показало, що цінності були поховані в епоху вікінгів (793-1066 роки. н.е.), однак, швидше за все, ховали їх не вікінги, а від вікінгів християнські монахи.

Найбільш значимий артефакт в скарбі – посудина, прикрашена золотом і сріблом, з металевою кришкою, обгорнутою шерстю. Це третя подібна посудина епохи вікінгів, виявлена у Великобританії. Дослідники не могли розгорнути сукно, не пошкодивши глечика, тому застосували рентгенівське дослідження, яке дозволило їм створити віртуальну 3D-модель посудини і розглянути її декоровану поверхню.

«На відміну від двох інших посудин, цю привезли не з земель Каролінгів або Священної Римської імперії», – сказав Мартін Голдберг, головний куратор відділу середньовічної археології та історії в Національному музеї Шотландії. «На посудині виявлені зображення леопардів, тигрів і зороастрійских релігійних символів. Що означає, що цей предмет був привезений до Британії з іншого кінця світу – з Середньої Азії».

Скарб дає археологам рідкісну можливість поглянути на скарби, які, ймовірно, належали англосаксонським церквам і монастирям, а потім були закопані, щоб врятувати їх від вікінгів. Хто їх сховав, залишається загадкою, але у археологів є кілька ідей.

У 902 році вікінги захопили Уітхорн, район з церквою, розташованою недалеко від місця знахідки «скарбу Галловей». Деякі знахідки з місця розкопок дозволяють припустити, що в місці, де був заритий скарб, також перебувала невідома церква. Ймовірно її служителі, побоюючись грабежу загарбників, зібрали всі цінності, які були в храмі або, можливо, монастирі, і закопали їх. Однак, повернутися за своїми багатствами служителям Христа не судилося.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»