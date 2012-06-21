Вчені, які вже аналізують статистику і роблять прогнози, кажуть про те, що 80 відсотків людей у світі, можливо будуть заражені новим коронавірусом SARS-CoV-2, і перехворіють ним у легкій формі. Медики вирішили розповісти, як відрізнити симптоми коронавірусу від інших простудних захворювань і зрозуміти, чим ви насправді захворіли.
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Захворювання COVID-19 в легкій формі
У пацієнта буде невисока температура, може з’явитися головний біль, хворий відчуватиме слабкість і втому, у горлі можуть з'явитися невеликі хворобливі відчуття, слабкий сухий кашель, озноб, ломота у м'язах, сухість у роті. Нежить проявляється дуже рідко, кажуть медики.
Як не переплутати коронавірус SARS-CoV-2 з ГРВІ та застудою
При цих захворюваннях, на відміну від коронавірусної інфекції COVID-19, у пацієнта з'являється мокрий кашель, і майже завжди хворі скаржаться на закладеність носа і нежить. Але є і схожі симптоми – це невисока температура і головний біль (також помірний).
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Як не переплутати коронавірус з грипом
Новий тип коронавірусу SARS-CoV-2 і грип мають досить багато схожих симптомів: обидва призводять до респіраторного захворювання з широким спектром варіантів: від безсимптомного або легкого стану у хворого до важкого стану і навіть летального результату. Але під час захворювання на грип у людини немає задишки або інших подібних проблем з диханням, а температура майже завжди висока – це явний симптом грипу, на відміну від коронавірусу.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", лікарі назвали групу крові, власники якої частіше заражаються коронавірусом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»