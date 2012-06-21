Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

М-РНК вакцини викликають в організмі стійку імунну реакцію, яка може захищати від коронавірусу протягом багатьох років, вважають імунологи з Вашингтонського університету. Детальніше про це вони розповіли в статті в журналі Nature.

Після вакцинації або хвороби у лімфовузлах з'являються зародкові центри, в яких В-лімфоцити вчаться розпізнавати вірус і боротися з ним. Чим ширше набір генетичних послідовностей, з якими стикаються клітини, і чим довше вони «навчаються», тим краще буде результат.

Дослідники відібрали 41 добровольця, в тому числі вісім осіб, які перехворіли на COVID-19, які були щеплені двома дозами вакцини Pfizer-BioNTech. У 14 з них команда взяла зразки з лімфатичних вузлів через три, чотири, п'ять, сім і 15 тижнів після введення першої дози.

З’ясувалося, що через 15 тижнів після введення першої дози вакцини зародкові центри все ще були дуже активні у всіх 14 учасників, а кількість клітин пам'яті, що зберігають інформацію про раніше діючі антигени і формують вторинну імунну відповідь, не зменшилася.

Зазвичай пік ефективності зародкових центрів припадає на перший-другий тиждень після імунізації, а потім слабшає, пояснюють дослідники. Уже до 4-6 тижнів їх кількість значно зменшується.

Виходячи з цих даних, можна припустити, що отриманого після вакцини імунітету може вистачити на багато років, вважають дослідники. Повторна вакцинація може знадобитися людям зі слабкою імунною системою та літнім громадянам. Людям, які перенесли COVID-19, а потім зробили щеплення, імунітету може вистачити взагалі на все життя.

Проте, ревакцинація буде необхідна, якщо вірус продовжить мутувати, і з'являться нові штами, які імунна система не зможе розпізнати.

Ймовірно, такий тривалий імунітет обумовлений механізмом дії мРНК-вакцин, відзначають автори роботи, тому вакцина від Moderna повинна привести до подібного результату. Однак не виключено, що й інші вакцини дадуть аналогічний ефект.