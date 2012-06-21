Вчені зі Швейцарії та Франції створили світову карту генетичної різноманітності риб. Карта, як зазначено на офіційному сайті Федеральної політехнічної школи Цюріха (ETH Zurich), дозволить підвищити ефективність захисту вразливих видів прісноводних і морських риб від загрози вимирання.
«Генетична різноманітність у популяціях може знижуватися набагато швидше, ніж видове різноманіття. Цьому сприяють найрізноманітніші несприятливі фактори – спалахи захворювань, зміна звичного середовища, кліматичні зміни, тощо. Світова карта генетичної різноманітності риб дозволяє нам зафіксувати нинішню картину, актуальну для прісноводних водойм і морів», – розповідають швейцарські вчені, які створили карту у співпраці з колегами з Франції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені назвали найшкідливіший для здоров'я і екології продукт
Масштабна карта стала результатом аналізу понад п'ятдесяти тисяч фрагментів ДНК, що належать півтора тисячі прісноводних і майже чотирьом тисячам морських риб. Зіставивши результати аналізу з географічними даними, вчені визначили, що найвища генетична різноманітність риб зафіксована на заході Тихого океану, в Карибському басейні, а також на півночі Індійського океану. Якщо говорити про прісноводних риб, то перше місце за різноманітністю ДНК риб належить річкам Південної Америки.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", найтоксичніша істота в світі «лікує» себе отрутою. Це риба фугу, її заспокрюють від стресу власні токсини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»