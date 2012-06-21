Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Французькі дослідники зуміли реконструювати обличчя кроманьйонця, що жив на Землі майже 28 тисяч років тому. Рештки чоловіка виявили в 1868 році в одній з печер у департаменті Дордонь на південному заході Франції.

Понад 150 років минуло з моменту відкриття поховання, проте вченим захотілося знову вивчити кроманьйонця, якому дали ім'я Cro-Magnon 1. У ході повторного аналізу палеонтологи встановили, що чоловік страждав рідкісним спадковим захворюванням – нейрофіброматозом. Для цієї хвороби характерний розвиток пухлин у нервовій системі і поява пігментних плям на шкірі.

Як наголошується в статті, опублікованій у журналі Lancet, після комп'ютерної томографії дослідники також прийшли до думки, що у Cro-Magnon 1 була невринома – пухлина, яка росте зі шваннівських клітин (допоміжних клітин нервової тканинию Цю хворобу спровокував нейрофіброматоз першого типу. У результаті було сконструйовано зображення кроманьйонця, що жив 28 тисяч років тому. На його обличчі, особливо на чолі, можна побачити безліч утворень і одну велику гулю.