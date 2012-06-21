Незважаючи на близькість Венери до Землі, вона залишається однією з найбільш невивчених планет-сусідок Землі. Причиною цьому – щільна атмосфера планети, що складається з густих кислотних хмар.

Схожі одина на одну «сусідки» Венера і Земля розвивалися зовсім по-різному. Команда дослідників з Каліфорнійського університету змогла вивчити рух другої від Сонця планети, і визначити розмір її ядра.

Одна з основних особливостей Венери полягає в тому, що вона обертається в інший бік, на відміну від інших тіл сонячної системи. Вчені вважають що причиною цьому є зіткнення з великим астероїдом, який змінив напрямок її рух. Кора планети покрита застиглими лавовими породами, а повітря на Венері складається з напіврідкого вуглекислого газу, азоту, інертних газів, двоокису сірки і водяної пари. Незважаючи на все це, дослідники відносять Венеру до планети землеподібну типу.

Відомо, що на другій від Сонця планеті доба тривають майже 243 земних днів. Таким чином, один день на Венері дорівнює двом третинам року на Землі. На додаток до того, що обертається Венера «неправильно», її рух неоднорідний: значення, виміряне за один раз, буде трохи більшим або меншим попереднього.

Щоб обчислити точне число земних днів у добі на Венері, дослідники вивчали кожен з них в індивідуальному порядку. З’ясувалося, що різниця у вимірах перевищила 20 хвилин. Таким чином, один день на Венері дорівнює 243,0226 дня на Землі. Також їм вдалося встановити нахил осі планети – 2,6392 °, тоді як нахил земної осі становить 23 °.

З цими вимірами та даними про обертання Венери, вчені встановили, що ядро другої від Сонця планети в поперечному розрізі становить 3,5 тисяч кілометрів, майже як у Землі. Однак те, з чого складається ядро – досі таємниця. Дослідники вважають, що «серце» Венери залізо-нікелеве.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»