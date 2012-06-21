Вчені з Браунівського університету в Провіденсі (штат Род-Айленд, США) встановили, що язик карликових хамелеонів є одним із найшвидших на планеті. Хамелеони здатні розганяти свій язик до 100 км на годину за соту частинку секунди. Для порівняння: суперкар Tesla Model S розганяється до 96 км за три секунди.
Крихітний хамелеон Rhampholeon spinosus, що мешкає в Танзанії, на перший погляд не справляє враження сильної і швидкої істоти. Середня довжина тіла хамелеона всього 16 мм, алей ого язик більший за довжину тіла у 2,5 рази. У ході останнього дослідження з'ясувалося, що язик Rhampholeon spinosus є одним із найпотужніших і швидких механізмів на Землі. Прискорення язика при викиді в 264 рази перевищує прискорення вільного падіння.
Для вивчення хамелеона Rhampholeon spinosus провідний автор дослідження Крістофер Андерсон використав високошвидкісну камеру, що робить три тисячі кадрів за секунду. Таким чином, вченим вдалося простежити у всіх деталях, як хамелеон за допомогою свого надшвидкого язика ловить цвіркунів. Висока швидкість досягається за рахунок еластичних тканин біля основи язика: перед викидом вони натягуються, як рогатка, а потім розслабляються і вистрілюють язик.
Андерсон встановив цікаву закономірність: чим менший розмір хамелеона, тим більшу швидкість і потужність розвиває його язик і тим більша довжина органу по відношенню до довжини тулуба рептилії.
«Раніше наші колеги вивчали швидкість і потужність руху язика у більших хамелеонів, і результати були дуже скромними», – розповів Андерсон. З еволюційної точки зору така закономірність цілком логічна, адже чим менша тварина, тим у неї вищий метаболізм і більше їжі їй необхідно споживати.
Незважаючи на вражаючі показники, язик хамелеона Rhampholeon spinosus не є найшвидшим серед тварин на Землі. Пальма першості зі швидкості належить одному з видів саламандр роду Bolitoglossa. Однак, як зазначає Андерсон, саламандри значно більші за карликових хамелеонів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»