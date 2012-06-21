Вчені-геофізики з'ясували, що Червоне море приблизно вдвічі древнє, ніж вважали раніше. Нові дані показують, що закладення морського басейну і формування океанічної земної кори по всій довжині красноморского рифту почалося близько 13 мільйонів років тому. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications.

Традиційно вважається, що з геологічної точки зору Червоне море – дуже молоде освіту. Воно знаходиться в рифтової зоні на кордоні Африканської і Аравійської літосферних плит. Геологічні моделі припускають, що з часом у міру розбіжності цих плит на місці Червоного моря з'явиться новий океан зі своєю специфічною океанічної корою, яка за складом і фізичними характеристиками відрізняється від континентальної.

Наскільки вже зараз присутній новостворена океанічна кора в підставі Червоного моря, до сих пір встановити не вдавалося, так як вона не доступна для прямого спостереження навіть в центральній частині басейну, тому що дно перекрито потужними шарами солі і пухких відкладень.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»