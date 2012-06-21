Перелітні співочі птахи зазвичай під час міграцій летять на висоті майже 2000 метрів. Але якщо їм доводиться летіти над морем або, наприклад, над Сахарою, вони піднімаються на 6000 метрів.

Співробітники Лундського університету прикріпили до спин дріздоподібних очеретянок спеціальні пристрої, які записували дані про пересування птахів. Ці пристрої були невеличкі і очеретянок не обтяжували в польоті. Крім того, очеретянка велика у порівнянні з іншими співочими птахами досить велика –має 19 см у довжину і масу до 36 грам. У статті в Science дослідники пишуть, що вони не тільки дуже високо піднімаються, але і здатні дуже довго триматися в повітрі – одна з очеретянок провела в польоті 32 години.

Зазвичай невеликі птахи мігрують вночі, а вдень відпочивають. Але якщо під час польоту трапляється море або величезна пустеля, відпочивати тобі ніде. Вдень у польоті може бути дуже жарко – особливо над пустелею, до того ж птахи ще й постійно махають крилами.

Автори роботи вважають, що на велику висоту птахи піднімаються якраз заради того, щоб не перегріватися. Однак, на висоті шести кілометрів не тільки холодно, але ще і кисню мало, однак птахи, очевидно, якось з цими природними викликами справляються.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

