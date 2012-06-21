Вчені вперше виявили рідку воду всередині метеорита, що відноситься до ранніх часів існування Сонячної системи.

Хоча давно передбачалося, що вода може зберігатися в метеоритах, відомих як вуглецеві хондрити, це перший випадок, коли всередині метеорита було виявлено справжню рідину.

Відкриття було зроблено у фрагментах метеорита Sutter's Mill – космічної породи віком 4,6 мільярда років, яка впала на Землю і приземлилася в США в 2012 році.

Старший автор дослідження Акіра Цучіяма з Університету Ріцумейкан в Японії і його колеги використовували методи мікроскопії для виявлення рідини, багатої вуглекислим газом, всередині крихітного кристала кальциту.

«Це досягнення показує, що наша команда змогла виявити крихітну частинку рідини, яка застрягла в мінералі 4,6 мільярда років тому», – сказав Цучіяма.

Це відкриття особливо важливе, оскільки через вік метеорита можна отримати підказки про умови, що існували в найраніші дні існування нашої Сонячної системи.

Вчені вважають, що цей конкретний космічний камінь сформувався десь за межами орбіти Юпітера.

Вода всередині каменю може також вказувати на першоджерело земних океанів.

Насправді вона може бути «дідусем і бабусею» всієї води на Землі, кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»