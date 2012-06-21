Американські вчені з лабораторії в Колд Спріпнг Харбор та Університету Еморі розробили технологію, яка дозволить створити новий метод лікування інсульту і судом.
Вважається, що ідеальний препарат впливає тільки на уражені клітини і нейрони і при цьому не робить побічних ефектів. Такий підхід особливо важливий, коли справа стосується лікування людського мозку. Нова розробка вчених допоможе ефективніше лікувати інсульт і судоми. Один з авторів дослідження, Хіро Фурукава відзначив, що, коли людина отримує травму мозку, запускається процес окислення органу. А потім слід безконтрольне виділення глутамату, через що страждає NMDA-рецептор, що згодом призводить до того, що він починає занадто часто запускатися. Учені підкреслюють, що подібна активність спостерігається при інсульті, судомах, хвороби Альцгеймера та інших неврологічних недугах.
Таким чином, вчені вирішили знайти спосіб, який би запобіг часті спрацьовування NMDA-рецептора і при цьому б не вплинув на здорові ділянки мозку. В результаті їм вдалося виявити багатообіцяючі з'єднання, які назвали «93-а серія». Завдяки ним вдалося ефективно придушити активність NMDA-рецептора. Однак все виявилося не так добре, оскільки з'єднання викликають наслідки. Це пов'язано з тим, що частина з'єднання потрапляють в кишеню NMDA-рецептора, який, як з'ясувалося, чутливий до навколишнього pH. Вчені вчасно виявили проблему і мають намір розв'язати цю проблему, що зробить «93-ю серію» не тільки ефективною, але і безпечною. Фурукава зазначає, що поки що вони знаходяться на самому початку роботи. Останні дослідження вчених представлені в Nature Communications.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»