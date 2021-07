Ярослав САДОВИЙ

Вірусологи Університету штату Канзас в ході проведеного дослідження виявили, що терапія дейтерированим інгібітором вірусної протеази значно знижує вірусне навантаження, а також зменшує кількість летальних випадків під час COVID-19. Свою роботу вчені опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дейтерированими ліками є препарати, представлені у вигляді невеликої молекули, де один або декілька атомів кисню замінені на більш важкий ізотоп – дейтерій. Тоді як інгібітори протеаз є класом противірусних препаратів, що запобігають реплікації вірусу через виборче зв'язування з вірусними протеазами (наприклад, 3CLpro у коронавірусу). Вони, в свою чергу, розрізають амінокислотні послідовності, активуючи, разом з тим, білки, які необхідні для утворення нових вірусних частинок.

Вірусологи відзначають, що інгібітори протеаз є «привабливими терапевтичними варіантами для коронавірусу».

У зв'язку з цим вчені спочатку розробили подібний клас противірусних препаратів GC376 для лікування фатального перебігу короновірусу у кішок, але згодом фахівці визначили, що він може виявитися ефективним і проти SARS-CoV-2.

Таким чином, вірусологи модифікували GC376, замінивши кисень на дейтерій, і перевірили його дію проти SARS-CoV-2. Подібний експеримент привів фахівців до певних висновків. Так, вони визначили, що лікування дейтерированим GC376 протягом 24 годин генетично модифікованих мишей K18-hACE2, які були інфіковані SARS-CoV-2, значно поліпшило їх виживання. Крім того, GC376 дозволив знизити реплікацію вірусу в легенях і зменшити втрату ваги.

Вчені з'ясували, що подібний метод дейтерированості може бути використаний спільно з іншими противірусними сполуками для отримання потужних інгібіторів від COVID-19.