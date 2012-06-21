Китайські й американські вчені знайшли залишки грибоподібних копалин віком майже 635 мільйонів років. Це одні з найстаріших з будь-коли виявлених копалин такого роду.

Стаття опублікована в журналі Nature Communications.

Згідно з сучасними науковими даними, життя на Землі виникла приблизно 4,1-3,8 мільярда років тому. Про це свідчать різні непрямі «докази», наприклад вуглець органічного походження, знайдений у древніх кристалах цирконію. Є й прямі докази –перш за все залишки строматолітів, вік найдавніших з яких становить 3,7 мільярда років.

Відомо, що гриби також були одними з перших живих організмів на Землі. Вчені з Технологічного інституту Вірджинії, Університету Цинциннаті (США) і Китайської академії наук виявили залишки грибоподібних копалин, які з'явилися в кінці одного з льодовикових періодів 635 мільйонів років тому. Це ниткоподібна структура, яку вважають однією з ключових характеристик грибів. Сліди грибів знайшли в осадових породах доломіту, у нижніх шарах формації Доушаньто в Південному Китаї.

Вчені вважають, що їх відкриття – ключ до розуміння багатьох поворотних моментів в історії Землі. Адже на початку едіакарсикового періоду (до якого відносяться знайдені скам'янілості) наша планета як раз відновлювалася після катастрофічного льодовикового періоду в своїй історії. У ті часи океан був скований льодом товщиною понад кілометр, майже всю планету покривав сніговий щит. У таких умовах могли виживати лише мікроорганізми.

Вчені довго сперечалися на тему: як Землі вдалося розтопити весь цей лід (адже через ефект альбедо майже всі сонячні промені повинні були відбиватися назад у космос). Нове відкриття, як вважають його автори, пропонує ще одну гіпотезу на цю тему. Справа в тому, що гриби мають симбіотичні відносини з рослинами і мають визначальний вплив на різні біохімічні процеси. Вони ж, у свою чергу, впливають на кліматичні зміни.

Раніше вважалося, що взаємини між грибами і рослинами виникли близько 400 мільйонів років тому. Нове відкриття показує, що гриби або схожі на них структури могли вступати в такий симбіоз на 200 мільйонів раніше, ніж вважали досі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»