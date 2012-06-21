Археологи знайшли в австрійському болоті шкіряний черевик віком 2000 років. За припущеннями вчених, взуття зісковзнуло з ноги людини, потрапивши у в'язке болото.

Черевик виявили поруч з дерев'яною дорогою, її вік також оцінюється у 2000 років. Дорога була вимощена в ряд з дощок, по яких люди могли безпечно пройти або проїхати через болото. Крім того, поруч з дорогою виявили вісь візка – за припущенням фахівців, вона зламалася, коли господар підводи потрапив на вибоїни.

Відзначається, що, завдяки кислотному середовищу болота предмети змогли добре в ньому зберегтися. «Черевик, втрачений і знайдений через 2000 років, – найстаріший черевик з Нижньої Саксонії на сьогоднішній день, є надзвичайно особистим свідченням минулого», – зазначив міністр науки і культури Нижньої Саксонії Бйорн Тюмлер.

Відомо, що в Нижній Саксонії збереглося понад 500 стародавніх дощатих доріг, але PR VI, так вчені назвали дорогу, є винятковою. Це одна з найдовших болотних трас не тільки в Німеччині, але і у світі. Про існування PR VI відомо вже сторіччя, оскільки її ділянки зустрічалися при видобутку торфу. До недавнього часу не було коштів на проведення тут розкопок і на археологічне документування. Розкопки нарешті почалися в червні 2019 року і, як очікується, триватимуть до 2022 року.

Зараз болото є частиною природного парку Дюммер, який призначений для збереження екосистеми й історії цього чудового ландшафту, роблячи його більш доступним для відвідувачів. Частиною природоохоронної програми є повторне заболочування цієї пустки, яка була оголена в результаті видобутку торфу, але перед повторним заболочуванням території необхідно буде видалити велику ділянку PR VI довжиною 520 метрів (0,3 милі).

Давня дощата дорога стане важливим елементом вдосконаленої системи стежок природного парку. Тут можна буде пройти через пішохідний міст, що веде до стежки і проходить паралельно первісному маршруту. Відвідувачі зможуть пройти по болоту, як це робили стародавні мандрівники, тільки взуття залишиться у них на ногах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»