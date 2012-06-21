Останні дослідження показують, що якщо життя на Червоній планеті було можливим, то його слід шукати глибоко в марсіанських надрах. Статтю про те, де саме потрібно вести пошуки життя на Марсі, опублікували зарубіжні вчені.

Життя на Марсі все ще не виявлене, незважаючи на серйозну увагу, яку наука приділяє його пошукам. Як пише французьке видання L'Obs, багато дослідників не сумніваються в тому, що в далекому минулому на поверхні Марса була рідка вода і планета в цілому нагадувала Землю. 3,5 мільярда років тому на Червоній планеті цілком могло існувати примітивне життя.

Деякі вчені вважають, що життя на Марсі збереглася і до наших днів – в такому випадку його потрібно шукати глибоко в надрах планети. За даними журналу Astrobiology, під поверхнею Марса є придатні для життя умови, тому авторам майбутніх місій з вивчення Марса потрібно приділяти особливу увагу цьому аспекту.

На те, що життя може зберігатися у марсіанських надрах, вказують і метеорити з Марса, які іноді знаходять на нашій планеті. Як зазначив Джессі Тарнас з Лабораторії реактивного руху NASA, у речовині марсіанських метеоритів є елементи, контакт яких з водою може виробляти хімічну енергію, яка забезпечувала б харчуванням живих істот. Тобто, вченим слід продовжувати пошуки життя на Марсі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»