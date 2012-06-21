Вчені з Флориди прийшли до висновку, що акули використовують внутрішньою навігаційну систему, подібну до GPS, яка дозволяє їм використовувати магнітні сили Землі для точного переміщення на великі відстані.

Дослідники з Університету штату Флорида зробили це відкриття, піддавши 20 акул, що належать до сімейства молотоголових, вправам у науковій водній лабораторії на «магнітне зміщення», які відтворювали географічне місцезнаходження за сотні миль від того місця, де їх спіймали. Коли акули зазнали впливу магнітних сигналів, що імітують місце, що знаходиться приблизно в 550 кілометрах на південь від того району, де вони були спіймані, акули повернули, щоб пливти на північ. Тим самим, вони продемонстрували сигнал «орієнтації додому», що передбачає використання магнітних сил у їх навігації, сказав провідний автор звіту, професор Брайан Келлер.

Дослідження, опубліковане в науковому журналі Current Biology, допомагає пояснити, чому акули можуть подорожувати безкрайніми просторами океанів, але щороку повертатися в одне і те ж місце, щоб годуватися, розмножуватися і виживати.

«Ми знали, що у них є здатність виявляти магнітне поле, але це впрше, коли було науково доведено, що акули використовують ці можливості для визначення свого місця розташування або отримання картографічної інформації з магнітного поля, – додав учений. – Ми очікуємо, що ці здібності також спостерігаються й у інших видів, таких, як велика біла акула, яка здатна мігрувати на 20 тисяч кілометрів в одне і те ж місце і назад».

Келлер і його команда вважають, що «бортова» навігаційна система молотоголових акул, ймовірно, є спільною для інших видів акул, які еволюціонували, володіючи чутливістю до магнітних силам.

Нагадаємо, що згідно з журналом Science Magazine, у 2005 році було помічено велику білу акулу, що пливе з Південної Африки до Австралії і назад майже по прямій, що вперше спонукало вчених до висновку про те, що у акул є магнетичне чуття, щоб управляти собою, як у морських птахів , омарів та морських черепах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»