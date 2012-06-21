Крейдяне вимирання, яке відбулося 66 мільйонів років тому і призвело до зникнення динозаврів, було обумовлене в основному катастрофічним дефіцитом сонячного світла - темрява у значній мірі вплинула на рослинний світ і залишила динозаврів без кормової бази. Раніше вчені вважали, що ключовою причиною вимирання на Землі ящурів був холод.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені з’ясували, що динозаври дихали по-пташиному
Вчені з Університету Коннектикуту (США) опублікували дослідження, яке присвятили причинам вимирання динозаврів. Йдеться про вимирання, яке розпочалося після падіння астероїда Чіксулуб.
У результаті катастрофи планетарного масштабу атмосфера була забруднена пилом і сажею, а також іншими речовинами, які зробили повітря майже повністю непрозорим для променів світла. Через це процеси фотосинтезу зупинилися, і динозаври залишилися без їжі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палеонтологи визначили вік найдавніших динозаврів на Землі (фото)
«Комп'ютерне моделювання показало, що кліматичні зміни, спровоковані падінням астероїда 66 мільйонів років тому, не були настільки сильними, щоб повністю знищити динозаврів. А ось зупинка фотосинтезу, спровокованого після катастрофи і настання темряви, цілком могла бути головною причиною масового вимирання», - зазначають американські дослідники. Наукова робота, як додають її автори, допомагає зрозуміти, чого очікувати людству у разі початку ядерної зими, яка, згідно з прогнозами, настане після повномасштабної ядерної війни.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", археологи знайшли скелет найбільшого на Землі довгошерстного, довгошийого травоїдного динозавра, якого назвали титанозавром. Доісторична рептилія важила 76 тонн. Його вагу можна порівняти із сучасним космічним човном. Скам'янілість динозавра знайшли на півдні Аргентини ще в 2012 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»