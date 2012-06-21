Дослідники Центру фізики і медицини Макса Планка і Німецького центру імунотерапії провели аналіз на підставі даних про 17 пацієнтів з гострою формою коронавірусної інфекції, 14 пацієнтів, які одужали, і 24-х здорових людей. Всього вони вивчили понад 4 мільйони клітин крові, щоб дізнатися, як вірус впливає на кров'яні тільця.

Їм вдалося встановити, що через COVID-19 розмір і жорсткість як білих, так і червоних тілець змінюється. Також інфекція впливає на форму деяких клітин. Такі зміни спостерігаються вже через сім місяців після госпіталізації.

На думку вчених, це може бути пов'язано з появою оклюзії судин і емболії легенів при COVID-19, з одного боку, а також з нестачею кисню в клітинах. Детальніше про дослідження йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Biophysical Journal.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»