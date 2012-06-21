Великобританія передасть бідним країнам як мінімум 100 мільйонів доз вакцини від COVID-19 зі своїх запасів. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

За його словами, британська програма вакцинації йде успішно, і тепер є можливість поділитися зайвими дозами вакцини з тими, хто в них потребує. «Роблячи так, ми робимо важливий крок до остаточної перемоги над пандемією», – сказав Борис Джонсон. Він також висловив надію, що на саміті «сімки» й інші країни «візьмуть на себе аналогічні обіцянки». Великобританія почне поставки вакцини найближчим часом.

Саміт лідерів країн «сімки» відкрився сьогодні, 11 червня, в англійському графстві Корнуолл. Очікується, що учасники зустрічі пообіцяють забезпечити країни, які потребують цього, мільярдом доз вакцини.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон отримав другу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу. На думку прем'єр-міністра, коронавірус є «справжнім ризиком», і зробити щеплення – це хороша ідея.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»