Набрали чинності нові правила в'їзду до Великобританії. Згідно з ними, всі країни поділяються за принципом «світлофора» в залежності від епідеміологічної ситуації.

Туристам з країн з «зеленої» категорії належить скласти два ПЛР-тести на COVID-19: один перед самою поїздкою, другий – на другий день після прибуття в країну. Зараз у список «зелених» входять 12 країн і територій: Австралія, Бруней, Фолклендські острови, Фарерські острови, Гібралтар, Ісландія, Ізраїль, Нова Зеландія, Португалія (включаючи Азорські острови і Мадейру), Сінгапур, Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови, а також острова Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья.

Жителі країн з «жовтої» групи, куди увійшла і Україна, повинні будуть здати тест перед від'їздом і провести десять днів на домашньому карантині. Крім того, під час ізоляції доведеться здати ще два ПЛР-тесту – на другий і п'ятий день.

Найсуворіші обмеження стосуються країн з «червоної» зони – туристам необхідно буде пройти платний карантин у призначеному урядом готелі. Порушникам загрожує штраф до 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Карантинні обмеження були введені в Британії більше року тому – з кінця березня 2020 року. За цей час країна пережила три локдауни, найсуворішими з яких були введений під час першої хвилі пандемії навесні 2020 року і третій – введений з грудня 2020 року і частково чинний до 17 травня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»