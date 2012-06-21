Верховна Рада України на цьому пленарному тижні не розглядатиме в другому читанні законопроект №2178-10 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення№, яким передбачається відкриття ринку землі.
Про це повідомив перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна.
Так, у порядку денному на цей пленарний тиждень 14-17 січня законопроєкт не значиться.
«Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси», – заявив заступник голови фракції.
Крім того, заступник голови фракції СН Давид Арахамія також підтвердив, що нардепи не розглядатимуть цей закон на цьому пленарному тижні.